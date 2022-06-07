Кабул, , 12:44 — REGNUM Министерство внутренних дел Афганистана сообщает, что за последний месяц в Кабуле по различным обвинениям было арестовано более 2000 человек. Об этом сообщает TOLO News.

Арест ElisaRiva

Официальный представитель министерства Абдул Нафи Такур заявил на пресс-конференции, что за этот период было совершено 859 уголовных преступлений и ещё сотни были предотвращены.

«За последний месяц сотрудниками управления по борьбе с наркотиками проведено 287 операций, задержано 390 наркоторговцев», — сообщил представитель МВД.

«831 человек был арестован за различные преступления, десять похитителей людей были убиты в операциях сил Исламского Эмирата, ещё 39 похитителей арестованы», — добавил Такур.

По словам представителя министерства, после проведения расследования дела ряда этих лиц были направлены в другие учреждения.

В МВД также прояснили вопрос об обмундировании для сотрудников ведомства.

«Вопрос с обмундированием полностью решён, эскизы разработаны, пошив начнётся в ближайшие дни, — сказал Такур. — Первоначально форма будет распределяться в Кабуле и Кандагаре, а затем в других провинциях».

Министерство внутренних дел также сообщает, что за последние девять месяцев обучение и профессиональную подготовку прошли почти 35 000 сотрудников службы безопасности.