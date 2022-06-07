Донецк, 7 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Петровскому району Донецка. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 12:00 нанесён удар по Петровскому району Донецка. Боевики открыли огонь с позиций в Красногоровке, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Ясиноватую и Петровский район Донецка.