Артиллерия ВСУ открыла огонь по Донецку
Донецк, 7 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Петровскому району Донецка. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Артиллерия ВСУ
В 12:00 нанесён удар по Петровскому району Донецка. Боевики открыли огонь с позиций в Красногоровке, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Ясиноватую и Петровский район Донецка.