Путин присвоил Конашенкову звание генерал-лейтенанта
Москва, 7 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил очередное воинское звание официальному представителю Министерства обороны РФ Игорю Конашенкову. Об этом 7 июня сообщает RT.
Mil.ru
Игорь Конашенков
По информации СМИ, Конашенкову присвоено звание генерал-лейтенанта.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков проводит ежедневные брифинги, информируя о ходе специальной военной операции России на Украине.