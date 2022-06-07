Шадаев: российские операторы создали запас телеком-оборудования
Москва, 7 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Российские операторы связи имеют запас телеком-оборудования на срок до полутора лет. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
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Максут Шадаев
На форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» он рассказал, что операторы связи создали запас телеком-оборудования, которого хватит на срок от одного года до полутора лет.
Также он рассказал, что в случае отключения российских операторов от международных точек в Европе разработан план перенаправить интернет-трафик через Азию.