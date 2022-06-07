Таллин, 7 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Система оповещения населения об опасности при помощи сирен будет в течение года установлена в 16 крупных населенных пунктах Эстонии. Об этом сообщило гостелевидение страны ETV.

Сирена

«К июлю 2023 года у нас будут сирены в 16 населенных пунктах по всей Эстонии. Когда будут сирены, заработает и система», — сообщил руководитель проекта в Спасательном департаменте Тамбет Води.

Закупку необходимого оборудования, включая сирены и инфотехнологические решения, планируется провести ближайшей осенью. Эстонские специалисты склоняются к тому, что этот будет зарубежная фирма, у которой достаточно опыта по приобретению и установке таких сирен.

В МВД пояснили, что она позволит из расположенного в Таллине центра включать сирены по мере необходимости в любом городе Эстонии. Отмечается, что о создании такой системы в Эстонии задумались после начала специальной военной операции России на Украине.