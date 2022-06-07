Донецк, , 12:09 — REGNUM Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Петровский район Донецка. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

По Ясиноватой два раза противник применил реактивную систему залпового огня «Град», выпустив по 15 ракет. Удары наносились в 11:42 и 11:50 с позиций в Авдеевке.

В 11:47 из Георгиевки в сторону Петровского района Донецка стреляла тяжёлая артиллерия, выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

В 11:50 с позиций в Красногоровке по Петровскому району ударил «Град», выпустив 15 ракет.