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Блогер Юрий Дудь* подал иск в суд на Министерство юстиции России
*Дудь — запрещённая в России организация
Москва,
7 июня 2022, 11:59 — REGNUM *Юрий Дудь — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом
Юрий Дудь
Скриншот видео YouTube канала @ вДудь
Иск в суд на Министерство юстиции России подал журналист и видеоблогер Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Информация об этом 7 июня размещена на портале московских судов общей юрисдикции.
При этом также из базы данных судов Москвы следует, что иск блогера назначен к рассмотрению на 16 июня, которое начнется в 09:00.
При этом подробности иска не уточняются.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня известный режиссёр Никита Михалков назвал сумму, которую получил Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) от зарубежных компаний.
История вопроса
Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательства в 2012 году, когда были внесены изменения в закон «О некоммерческих организациях». В соответствии с ними иностранным агентом может быть признана некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности в России и при этом получает финансирование или имущество от иностранных организаций или граждан.
В 2017 году в качестве ответной меры на требование Министерства юстиции США о регистрации в качестве иностранных агентов Russia Today и Sputnik был принят закон РФ, вводящий понятие СМИ-иноагента, согласно которому Минюст может признать иноагентом любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юрлица.
В 2018-19 гг. были приняты поправки в закон, предполагающие признание иностранным агентом физического лица при распространении им сообщений и материалов СМИ-иностранных агентов или участии в создании этих материалов и получении при этом финансирования из-за рубежа. Физлицо может быть признано не просто иностранным агентом, а «иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», и в течение месяца после того обязано учредить российское юридическое лицо и уведомить об этом власти.
В конце 2020 года Минюст России опубликовал первый список "физлиц-иностранных агентов".