Блогер Юрий Дудь* подал иск в суд на Министерство юстиции России
* Дудь — запрещённая в России организация
Москва, 7 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. *Юрий Дудь — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом
Скриншот видео YouTube канала @ вДудь
Юрий Дудь
Иск в суд на Министерство юстиции России подал журналист и видеоблогер Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Информация об этом 7 июня размещена на портале московских судов общей юрисдикции.
При этом также из базы данных судов Москвы следует, что иск блогера назначен к рассмотрению на 16 июня, которое начнется в 09:00.
При этом подробности иска не уточняются.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня известный режиссёр Никита Михалков назвал сумму, которую получил Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) от зарубежных компаний.