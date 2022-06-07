* Дудь — запрещённая в России организация

Москва, 7 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. *Юрий Дудь — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Скриншот видео YouTube канала @ вДудь Юрий Дудь

Иск в суд на Министерство юстиции России подал журналист и видеоблогер Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Информация об этом 7 июня размещена на портале московских судов общей юрисдикции.

При этом также из базы данных судов Москвы следует, что иск блогера назначен к рассмотрению на 16 июня, которое начнется в 09:00.

При этом подробности иска не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня известный режиссёр Никита Михалков назвал сумму, которую получил Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) от зарубежных компаний.