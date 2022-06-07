Сеул, 7 июня, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Первый заместитель министра стратегии и финансов Бан Ги Сон посетит Францию, где примет участие в заседании министерского совета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, представитель Южной Кореи отправится в Париж 8 июня.

Ожидается, что в ходе мероприятия, которое состоится в столице Франции с 9 по 10 июня, будут обсуждаться меры по реагированию на пандемию коронавируса, переход на экологически чистую энергию и украинский кризис.

Сообщается, что Бан Ги Сон встретится с заместителем генерального секретаря ОЭСР Ёсики Такэучи и министром финансов Люксембурга Юрико Бакес.

10 июня заместитель министра финансов Южной Кореи отправится в Лондон, где встретится с первым вице-президентом Европейского банка реконструкций и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком.