Москва, 7 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Скорее всего, 10 июня Банк России снизит ключевую ставку до 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Снижение ключевой ставки ЦБ будет сопровождаться двумя трендами. Первый — начнет наблюдаться снижение доходов населения по банковским вкладам. Возможен отток капитала из банков в другие, более доходные активы. На текущий момент для экономики это позитивная ситуация, поскольку деньги не будут заморожены в банках, а пойдут на потребление (для экономики это сейчас более предпочтительно)», — сказал Щербаченко.

Второй тренд, на который обратил внимание экономист, — банки будут предлагать более доступные кредиты, так как уменьшится процент по ипотеке.

«За апрель 2022 года объем выданной банками ипотеки снизился в 3,2 раза. Обычная ипотека, например, на вторичное жилье, сейчас находится в диапазоне от 9,5% до 17%. Люди не готовы кредитоваться по таким ставкам и будут ждать их снижения», — уточнил Щербаченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Игорь Сафонов заявил, что жители РФ перешли к сберегательной модели поведения.