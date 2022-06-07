Горловка, ДНР, 7 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Удар зафиксирован в 10:00 с украинских позиций в населённом пункте Дылеевка. По посёлку шахты имени Гагарина в Горловке выпущено 15 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки украинские войска 84 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики.