Москва, 7 июня, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В России запускается информационная система, позволяющая выявить сайты, которые под видом официальных ресурсов государственных органов, компаний и соцсетей выманивают у пользователей персональные данные. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

geralt Киберпреступность

«Новая информсистема автоматически выявляет сайты, которые маскируются под официальные ресурсы госорганов, компаний, популярных маркетплейсов и социальных сетей. На фишинговых сайтах мошенники незаконно получают персональные данные пользователей, предлагают для скачивания вредоносный софт, продают несуществующие услуги, используя различные подходы социальной инженерии для обмана граждан. Это наносит серьезный ущерб пользователям и создает репутационные риски для организаций, чьи домены копируют мошенники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что система позволит получать информацию о вредоносных сайтах от сторонних источников, отслеживать активность мошенников в виде перерегистрации, сохранять информацию в базе данных и прекращать деятельность таких сайтов при взаимодействии с государственными органами.