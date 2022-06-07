Симферополь, 7 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» корпорация МСП совместно с руководством Крыма открыла в Симферополе сразу два «Фермерских островка» — по адресам: ул. Севастопольская, д. 27 и ул. Кара-Дениз/Авдет, д. 27.

Выращенные в Крыму ягоды, фрукты и овощи можно попробовать сразу в двух новых «Фермерских островках»

Особенностью этих островков стали ремесленные изделия крымских мастеров: покупатели могут приобрести медные турки, глиняную посуду, авторских кукол, шкатулки и множество других товаров ручной работы, а также насладится свежестью и качеством продуктов, попавших практически с поля на прилавки магазинов. Здесь и свежее мясо, птица, молочная продукция, выпечка и многое другое. Особое место занимают выращенные в Крыму овощи, фрукты, ягоды — все спелое, сочное, невероятно вкусное.

Вся продукция островков произведена местными предпринимателями — это дополнительный канал сбыта для них, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Малые сельхозпроизводители могут представить собственную продукцию непосредственно розничным покупателям. В свою очередь жители Симферополя могут приобрести свежие овощи и фрукты, молоко и выпечку рядом с домом по ценам от производителя. Новый формат «Фермерских островков» в Крыму оказывает поддержку ремесленникам, и становится привлекательным объектом для увеличения потока туристов», — сказал он.

Александр Исаевич напомнил, что Корпорация МСП сопровождает создание «Фермерских островков» на всех этапах: от момента открытия первого магазина до масштабирования на весь регион. При этом оператор торговой точки может привлечь финансирование в МСП Банке в рамках специального кредитного продукта.

Министр сельского хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль отметил, что развитие «Фермерских островков» действительно, хорошее направление.

«Кооператив, как оператор, объединяет 15 сельхозтоваропроизводителей. Здесь всегда будут соблюдаться рекомендуемые Минпромом Крыма цены, — добавил он. — Качество продукции — отличное. Мы уже убедились: всё эстетично, красиво выглядит. Уверен, сеть таких островков в Крыму будет значительно расширена, и, конечно же, свежая и вкусная продукция всегда будет пользоваться большим спросом».

Оператором «Фермерских островков» в Симферополе стал сельскохозяйственный потребительский обслуживающий сбытовой перерабатывающий кооператив «Сады Хана Алана». Он объединил 15 фермеров, ведущих детальность на территории Рублики Крым.

СПОСПК «Сады Хана Алана» получил финансирование в виде кредита в МСП Банке — дочерней организации Корпорации МСП. С помощью займа на сумму 3 млн рублей открыты две торговые точки. Средства выделены под «зонтичное» поручительство Корпорации МСП и АО «Крымский гарантийный фонд».

«Предоставляя финансовую поддержку на специальных условиях, мы помогаем отечественному производителю реализовывать продукцию в крупных торговых сетях и открывать новые точки. В перспективе планируется открытие еще восьми точек «Фермерских островков» в ряде регионов», — отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

«В нашем кооперативе объединены производители пищевой продукции разных отраслей и мы готовы предоставить покупателю широкий ассортимент товара по невысоким ценам — необходима торговая площадка. Для реализации проекта Корпорация МСП предоставила нашему кооперативу финансирование на специальных условиях и готовый дизайн проект. Это позволило открыть сразу два магазина в формате «Фермерский островок» на остановках города. Теперь мы стали ближе к покупателю», — говорит председатель кооператива «Сады Хана Алана» Эльзара Сейдаметова.

«Крымские предприниматели вносят весомый вклад в экономику страны, обеспечивая граждан качественными товарами и услугами, создавая рабочие места, реализуя инвестиционные проекты. Уверена, что общими усилиями мы обеспечим стабильное развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Крым», — подчеркнула Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая.

Напомним, на прилавках «Фермерских островков» представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и средним предприятиям, работающим в рамках кооперации. В настоящее время «Фермерские островки» уже работают в Уфе, Новосибирске, Омске, Иваново, Ижевске и Нижнем Новгороде.

До конца 2022 года в регионах России будет открыто порядка двух десятков новых торговых точек. Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Для тех, кто хочет открыть свой островок можно подать заявку на цифровой платформе МСП. РФ.

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