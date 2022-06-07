Париж, , 11:07 — REGNUM Двое учителей обрызгали лицо бывшего министра национального образования Франции Жан-Мишеля Бланке взбитыми сливками на рынке, где шла предвыборную кампания по выборам в законодательные органы, сообщает Le Parisien.

Жан-Мишель Бланке Institut des Amériques

Политик подал жалобу на двоих учителей.

Двое мужчин в возрасте 51 и 57 лет, преподаватели с 20-летним стажем и обвиняемые в применении насилия к бывшему министру, рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются в учебном заведении.

«Насилие — это 12% учеников, которые приходят в 6-й класс и не умеют читать или понимать текст. Насилие — это ежедневные физические нападения и оскорбления, это отсутствие взрослых, которые бы защищали детей, воспитывали их, помогали им. Насилие — это презирать детей и родителей, нанимая за 30 минут необученных людей», — объяснили обвиняемые в нападении на политика мужчины.

Двое учителей предстанут 4 июля в суде. Им грозит до трех лет лишения свободы.