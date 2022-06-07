Лондон, 7 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Обладая четвертью газовых запасов планеты и более чем 5% запасов сырой нефти, российская экономика долгое время доминировала в энергетическом секторе. По мере усиления изоляции страны встает вопрос о том, что будет дальше с ее важнейшей отраслью, рассуждает 7 июня Financial Times.

мрем Ямал СПГ

Ключевые иностранные партнеры уходят из России и прекращают инвестиции, а десятки покупателей стали избегать российской нефти.

Но, тем не менее, газ продолжает поступать в Европу, а добыча нефти хоть и снизилась, но не рухнула.

«Крупные российские игроки более чем способны поддерживать добычу, — говорит эксперт по нефтегазовому сектору России в консалтинговой компании Wood Mackenzie Майкл Мойнихан. — У них обширный портфель месторождений, и они могут начать новую добычу».

Однако сокращение экспортного рынка, ограничение доступа к международному опыту и необходимость перенаправить миллиарды долларов инвестиций в инфраструктуру в Азии грозят стать началом периода долгосрочного спада.

По словам руководителя группы корпоративных исследований Wood Mackenzie Эрика Миэльке, российские нефтегазовые компании в целом вошли в кризис в «довольно хорошем финансовом состоянии» с небольшим уровнем задолженности и низкими производственными затратами.

И все же растущий бойкот российского экспорта уже начал сказываться на добыче нефти. По данным OilX, поставщика данных, который использует государственную статистику и спутниковые снимки для измерения активности на нефтяных месторождениях, в апреле 2022 года средний уровень добычи составил 10,05 млн баррелей в день — это ниже мартовских показателей в 11,01 млн баррелей в день.

В российской нефтяной промышленности надеются, что поставки, ранее направлявшиеся в Европу, можно будет перенаправить в другие страны.

Но перенаправление экспорта энергоносителей из Европы в Азию будет сложным. Судоходных мощностей недостаточно для того, чтобы весь экспорт осуществлялся по морю, а также возможно дальнейшие ограничения, если ЕС и Великобритания введут запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть.

Ситуация будет особенно сложной для «Газпрома», поскольку почти вся его газовая инфраструктура нацелена на Европу, а газопровода, который бы соединял основные газодобывающие регионы на западе страны с восточной частью России и далее с Китаем, пока не существует.

В феврале Россия согласовала 30-летний контракт на поставку газа в Китай по трубопроводу протяженностью 2600 км, соединяющему газовые месторождения на полуострове Ямал, которые в настоящее время снабжают Европу, с Китаем через Монголию, но его еще нужно построить.

В качестве альтернативы «Газпром» может перерабатывать больше добываемого газа в СПГ и транспортировать его по морю. Но и это потребует больших временных и финансовых затрат.