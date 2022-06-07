Лондон, 7 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. На Украине поставленные странами НАТО гаубицы и другое тяжёлое вооружение уничтожаются или выходят из строя из-за плохого обслуживания. Об этом сообщил обозреватель The Economist Шашанк Джоши.

Sleepyr00t Гаубица М777А2

По словам автора, гаубицы, в том числе М777, либо уничтожаются, в том числе с воздуха, либо становятся непригодны к эксплуатации из-за плохого обслуживания. В результате технику приходится отправлять в Польшу для ремонта.

Джоши считает, что украинские войска недостаточно подготовлены для использования таких систем.