Мадрид, 7 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В МВД Испании опровергли информацию о «значительных» очередях или задержках на паспортном контроле в испанских аэропортах. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на источники в ведомстве.

Alan Levine Аэропорт

Ранее компания Iberia осудила «хаос», который, по словам представителей компании, снова возник в зоне паспортного контроля терминала Т4 аэропорта Мадрид-Барахас.

В результате скопления очередей, по словам представителей компании, вылет ряда рейсов пришлось задержать.