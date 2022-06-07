Канберра, 7 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Центральный банк Австралии во вторник 7 июня повысил процентные ставки на максимальную величину за последние 22 года и пообещал новые ужесточения в борьбе с растущей инфляцией, чем ошеломил рынки и нарушил ожидания, передает CNBC.

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Завершая июньское заседание, Резервный банк Австралии (РБА) поднял ставку на 50 базисных пунктов до 0,85% — вопреки ожиданиям, что повышение ставки не превысит 25 или 40 пунктов.

«Учитывая текущее инфляционное давление в экономике и все еще очень низкий уровень процентных ставок, совет [банка] принял решение повысить сегодня ставку на 50 базисных пунктов, — говорится в заявлении главы РБА Филипа Лоу. — В ближайшие месяцы совет намерен предпринять дальнейшие шаги в процессе нормализации денежно-кредитных условий Австралии».

Центральный банк уже повысил ставки на четверть пункта в мае, что стало первым повышением с 2010 года. Многие полагали, что дальнейшие повышения будут происходить такими же темпами. В последний раз банк повышал ставки на более значительную величину в начале 2000 года.