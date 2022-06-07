Стокгольм, 7 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Парсекретарь «Социал-демократов» Тубиас Баудин в интервью новостному агентству TT заявил, что его партия по-прежнему намерена выполнять договоренности с независимым депутатом Амине Какабаве, которая своим решением может отправить министра юстиции и внутренних дел Швеции Моргана Йоханссона в отставку.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

«Мы, социал-демократы, всегда выполняем соглашения, которые мы заключаем. Вы всегда можете на нас положиться», — сказал Баудин, комментируя соглашение, которое партия подписала с Амине Какабаве в ноябре прошлого года.

«Вы как-то изменили это соглашение?» — поинтересовались журналисты.

«Нет, ничего нового, ничего не изменилось. Соглашение, заключенное с ноября прошлого года, действует до сих пор», — ответил политик.

Напомним, что ранним утром 7 июня независимый депутат Амине Какабаве со своим решающим 175-м голосом заявила, что правительство Швеции должно выйти и публично заявить, что достигнутые с ней договоренности по вопросу переговоров с Турцией по НАТО будут соблюдаться. Иначе она проголосует за вынесение вотума недоверия министру юстиции и внутренних дел Швеции Моргану Йоханссону.

Соглашение с Амине Какабаве от ноября прошлого года предусматривает среди прочего, что Швеция будет наращивать свои связи с различными курдскими формированиями.