Москва, 7 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Министерство обороны России 7 июня опубликовало кадры уничтожения объектов Вооружённых сил Украины в ходе специальной военной операции.

Александр Полегенько ИА REGNUM «Мста-С»

На видео расчёты 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» применили высокоточные артиллерийские боеприпасы «Краснополь». В результате удара были уничтожены скопления танков противника и укреплённые позиции ВСУ.

«Каждый выстрел — попадание в цель», — прокомментировали в министерстве.

В ролике показана подготовка батареи гаубиц к стрельбе, съёмка целей с беспилотника, удар высокоточными снарядами и поражение целей.