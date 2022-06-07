Москва, 7 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта главе ГУ МЧС России по Ростовской области Сергею Филиппову. Указ глава государства подписал 4 июня, сообщается на сайте ведомства 7 июня.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

Сергей Филиппов — уроженец Белгородской области. Он окончил Рязанское военное воздушно-десантное училище имени Ленинского комсомола, Военную академию имени Фрунзе, Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального развития РФ. До работы на Дону Сергей Филиппов с 2014 года возглавлял ГУ МЧС России по Рязанской области.

ИА REGNUM сообщало, что Сергей Филиппов возглавляет донское управление МЧС России с ноября 2020 года. Он был утверждён в должности после того, как с мая 2020 года руководил ведомством с приставкой «врио».