Стокгольм, , 10:02 — REGNUM В событиях последних дней и часов в шведской политике уверенности нет никакой. Даже лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные») не знает, чем закончится противостояние оппозиции и правительства. Об этом он заявил 7 июня в эфире телеканала SVT.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон Moderaterna.se

Напомним, что ранним утром 7 июня независимая депутат Амине Какабаве со своим решающим 175-м голосом заявила, что правительство Швеции должно выйти и публично заявить, что достигнутые с ней договоренности по вопросу переговоров с Турцией по НАТО будут соблюдаться. Иначе она проголосует за вынесение вотума недоверия министру юстиции и внутренних дел Швеции Моргану Йоханссону.

«Посмотрим, чем все закончится, она уже несколько раз меняла свою точку зрения … Правительство Швеции теперь должно вести переговоры с одним независимым депутатом, чтобы министра юстиции не снесли в риксдаге. Я думаю, что это плохо для Швеции», — заявил Кристерссон.

По его словам, «Умеренные» и еще три правые партии по-прежнему настаивают, чтобы Йоханссон ушел из правительства после того, как ему не удалось справиться с преступностью.

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