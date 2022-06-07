Москва, 7 июня, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Москве в апреле запущен новый пакет мер поддержки для стабилизации ситуации на рынке труда в условиях санкций, сообщается на портале мэра столицы.

Unsplash На рабочем месте

По словам заммэра по вопросам социального развития. Анастасии Раковой, на специальную программу помощи работодателям и горожанам в условиях санкций, на которую из государственного бюджета выделено 3,36 млрд рублей.

Меры поддержки выделены более 140 стабильно работающих государственных и коммерческих компаний, которые смогут предоставить москвичам под риском увольнения или потерявшим работу. Для этого создано более 15 тысяч дополнительных рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в шести технопарках в результате модернизации и создания новых технопарков появится 6,8 тыс. рабочих мест.

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