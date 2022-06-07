Омск, 7 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по истории и физике в Омской области прошли в штатном режиме без организационно-технологических сбоев. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июня в областном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По предварительным данным, в ЕГЭ по истории 6 июня приняли участие 1 298 человек, по физике — 1 988 выпускников. Действовало 54 пункта для сдачи экзаменов.

Не зафиксировано ни досрочно завершивших экзамен участников, ни удалённых с экзамена, ни апелляций на порядок проведения процедуры ЕГЭ.

«При организации ЕГЭ соблюдались все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором», — заверили в региональном информационно-аналитическом центре.

Результаты участники экзаменов по истории и физике получат не позднее 22 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по 2 июля. 9 июня состоится экзамен по обществознанию.

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