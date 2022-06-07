Новосибирск, , 08:47 — REGNUM В Новосибирской области Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике прошёл в штатном режиме без серьёзных сбоев и нарушений. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве образования региона.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В основной день на сдачу ЕГЭ по базовой математике было зарегистрировано почти 349 тысяч человек, из них 345 тысяч — выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ был задействован 4931 экзаменационный пункт», — уточнили в минобре.

При этом с экзамена были удалены 12 участников.

Результаты выпускники узнают не позднее 20 июня.