Донецк, , 09:44 — REGNUM В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских националистов попал населённый пункт Яковлевка. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Удар по Яковлевке нанесён в 8:50. С украинских позиций в городе Авдеевка выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки украинские войска 84 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики.