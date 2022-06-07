Таллин, 7 июня, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В принятом в понедельник, 6 июня, совместном заявлении премьер-министра Эстонии Каи Каллас и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона говорится, что обе страны сотрудничают, чтобы создать в Эстонии командную структуру уровня дивизии НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Как сообщила канцелярия правительства Эстонии, эта идея продиктована «необходимостью сделать заметный шаг вперед в укреплении обороны и политики сдерживания НАТО».

По словам Каи Каллас, действия России на территории Украины решительно изменили европейскую безопасность: «Российская угроза не исчезла, и НАТО должно адаптироваться к новой ситуации с безопасностью».

Каллас и Джонсон сошлись во мнении, что НАТО должно принципиально изменить свою позицию и области обороны и сдерживания на восточном фланге, и конкретные решения по этому поводу необходимо принять на саммите военного альянса в Мадриде.

«Для военной защиты Эстонии нужны сильные войска в повышенной готовности и с действующей командной структурой НАТО. Мы договорились с премьер-министром Джонсоном, что Эстония и Великобритания будут сотрудничать для создания в Эстонии командной структуры уровня дивизии», — отметила Каллас.

Более точные детали будут выработаны на ближайшем саммите НАТО.