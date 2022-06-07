Айбак, Афганистан, , 09:29 — REGNUM В афганской провинции Саманган на шоссе Кабул — Балх вооружёнными грабителями был застрелен обменщик валюты.

Убийство

Местные источники сообщили газете «8 Собх», что Хаджи Ахмад Сарраф был убит в Робатаке, пригороде Айбака, административного центра провинции Саманган. По их словам, автомобиль обменщика валюты был остановлен неизвестными лицами, которые забрали у него 80 000 долларов и расстреляли его выстрелами в упор.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не предоставили подробностей инцидента и не объявили об аресте виновных.

Стоит отметить, что на автомобильных дорогах страны участились случаи вооружённых ограблений, что вызывает серьёзное беспокойство населения.