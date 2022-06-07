Донецк, 7 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Более 80 обстрелов со стороны украинских войск зафиксировано в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки. По ДНР выпустили более 600 различных боеприпасов, сообщает 7 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколок снаряда на улице Мариуполя

За период с 03:00 6 июня по 03:00 7 июня вооружённые формирования Украины 84 раза вели огонь по ДНР. На донецком и горловском направлениях применялись системы «Град», артиллерия и миномёты.

«Выпустили 605 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства ДНР.

Под обстрел попали 16 населённых пунктов. Повреждено 43 домостроения и 14 объектов гражданской инфраструктуры. Погибли, по данным СЦКК ДНР, девять мирных жителей, в том числе юноша 2005 года рождения, ещё 18 человек получили ранения.

В предыдущие сутки зафиксирован 51 обстрел.

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