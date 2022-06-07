Магас, 7 июня 2022, 09:00 — REGNUM Ингушетия 6 июня оказалась во власти стихии. Сильный ветер, ливни с градом обрушились на некоторые районы республики, повредив линии электропередачи и газопроводы. Не устояли перед стихией десятки домовладений, в которых сорваны кровли, повалило заборы.
Он рассказал о том, что аварийные службы уже вечером 6 июня начали проводить восстановительные работы, чтобы подать свет и газ в дома пострадавших от стихии жителей. Ущерб, нанесенный стихией, будет установлен в ближайшее время.
По данным ряда СМИ, без света 6 июня остались город Магас, Насыр-Кортский округ, Назрань. Подтопленными оказались некоторые улицы.