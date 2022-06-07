Магас, 7 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Ингушетия 6 июня оказалась во власти стихии. Сильный ветер, ливни с градом обрушились на некоторые районы республики, повредив линии электропередачи и газопроводы. Не устояли перед стихией десятки домовладений, в которых сорваны кровли, повалило заборы.

Pixabay.com Град

«Сильный ураганный ветер и ливень с градом стали сегодня причиной аварий на линиях электропередачи. В некоторых населённых пунктах даже пришлось отключить и газоснабжение. По предварительной информации, не на шутку разыгравшаяся стихия в некоторых местах повалила заборы, пробила или сорвала часть крыши в частных домах», — сообщил в своем телеграм-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он рассказал о том, что аварийные службы уже вечером 6 июня начали проводить восстановительные работы, чтобы подать свет и газ в дома пострадавших от стихии жителей. Ущерб, нанесенный стихией, будет установлен в ближайшее время.

«Нанесенный ущерб будет еще уточняться. Все аварийные службы работают в авральном режиме, чтобы оперативно устранить последствия стихии. Вопрос этот держу на контроле. Подача света, газа и воды будет восстановлена поэтапно», — сообщил глава Ингушетии.

По данным ряда СМИ, без света 6 июня остались город Магас, Насыр-Кортский округ, Назрань. Подтопленными оказались некоторые улицы.