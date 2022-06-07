Астана, 7 июня, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В школах Казахстана перестанут учить детей трём языкам с первого класса. Об этом министр образования и науки страны Асхат Аймагамбетов сообщил в интервью агентству Nur.

Советский плакат, 1959 г. Учебник русского языка

Журналист отметил, что минобрнауки часто критикуют за то, что с первого класса детей учат казахскому, русскому и английскому языкам. Министр сказал, что над этим вопросом уже работают.

«Ведём работу над тем, чтобы в школах с казахским языком обучения в первом классе ребёнок изучал только один язык — казахский, то есть сначала научился читать и писать на своём родном языке. Во втором классе в программу добавляется русский язык, а в третьем — английский», — сказал Аймагамбетов.

Он добавил, что в школах, где обучение ведётся на русском языке, с первого класса будут изучать и русский, и казахский языки. Английский начнут преподавать с третьего класса.

Аймагамбетов подчеркнул, что знание трёх языков это преимущество образования в Казахстане. При этом он признал, что нигде в мире не учат три языка с первого класса.