Варшава, 7 июня, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Введенные Польшей антироссийские санкции грозят экологической катастрофой Балтийскому морю. Об этом 7 июня сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек сообщил изданию Onet. pl.

Bay_of_Gdańsk_Zatoka_Gdańska.png Krzysztof Карта Балтийского залива

Отмечается, что в апреле МВД Польши де-факто запретило деятельность в стране 35 фирм, которые подозреваются в связях с российским капиталом.

В это число вошла компания Sulzer Pumps Wastewater Poland, которая работает в области очистки канализационных стоков. Её услугами пользуются сотни польских организаций.

По словам Дудека, у организации заблокированы топливные карты, телефоны скоро отключат из-за неуплаты, а автомобили забрала лизинговая компания. Из-за этого компания не может предоставлять услуги или запасные части для оборудования.

Дудек рассказал, что на очистных сооружениях некоторых городов и предприятий оборудование уже более десяти лет работает безостановочно, его внезапный выход из строя может привести к загрязнению Балтийского моря.

Он объяснил, что при поломке оборудования неочищенные сточные воды будут сбрасываться в приёмник, т.е. в реку, озеро или море. «Близится экологическая катастрофа», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что ЕС начал работу по созданию седьмого пакета санкций против России.

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