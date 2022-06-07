Москва, , 08:47 — REGNUM В американской лапше быстрого приготовления «NISSIN Cup Noodle с говядиной», которая производится в США обнаружена генетически модифицированная соя ГМО, сообщили 7 июня в Роспотребнадзоре.

Лапша быстрого приготовления Schekinov Alexey Victorovich

В лапше выявлено наличие трансгенной сои линий в количестве более 0,9% каждая, а также незарегистрированной на территории России линии ГМО сои DAS-44 406-06 в количестве более 0,5%. Это нарушает требования регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

В связи с этим Роспотребнадзор приостановил ввоз и продажу американской лапши быстрого приготовления производства NISSIN FOODS и рекомендовал гражданам РФ не употреблять её в пищу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в России было продано свыше 2 млрд упаковок лапши быстрого приготовления, что на 6,1% больше, чем в 2020 году.

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