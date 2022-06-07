Донецк, 7 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов украинских войск погибли десять мирных жителей, сообщили 7 июня в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По информации штаба, за сутки десять человек погибли, ещё 17 получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России начал расследование уголовных дел по фактам обстрелов территории ДНР, в результате которых погибли люди.