Рим, 7 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В странах Европы информация о конфликте зачастую является предвзятой и не соответствующей действительности. Об этом заявил депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

Он рассказал, что европейские СМИ пытаются дискредитировать любого за альтернативную точку зрения, а экспертам нередко «затыкают рот» журналисты. При этом расхождения во мнении рассматриваются как российская пропаганда.

Депутат считает, что жители Европы имеют право получать информацию о конфликте из разных источников, в том числе альтернативных.