Тегеран, 7 июня, 2022, 08:30 — ИА Регнум. 6 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде передал свои соболезнования Нигерии в связи с недавним нападением на католическую церковь. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Https://www.irna.ir/ Саид Хатибзаде

Хатибзаде выразил свою скорбь нигерийскому правительству и народу в связи с недавним нападением на нигерийскую католическую церковь. Он отметил, что подобные мятежи среди последователей божественных религий неприемлемы.

Согласно данным СМИ, вооруженные нападавшие атаковали католическую церковь на юго-западе Нигерии с применением огнестрельного оружия и взрывчатки, в результате чего погибли по меньшей мере 50 человек.

Неизвестные боевики атаковали католическую церковь Святого Франциска в Ово (штат Ондо) во время мессы. Среди погибших были дети и женщины.