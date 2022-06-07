Уссурийск, Приморский край, , 17:50 — REGNUM В Уссурийске готовится к сдаче один из семи скверов, которые благоустроят в этом году благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда». На шести объектах работы уже ведутся. Сквер на улице Уссурийская готов на 80%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Сквер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Общественное пространство рядом с популярным в городе кафе «Пекин» будет полностью благоустроено в течении лета.

Уже сделаны три брусчатых тропинки к центру сквера, который выполнен в форме круга. Конфигурация дополнена круговой скамьей, по периметру установлены три стилизованные лавочки, урны. В порядок привели кустарники, высадили газон, установили фонари.

«До дня официального открытия сквера рабочим предстоит обустроить теневые навесы над каждой скамейкой, подсветку деревьев, установить камеры видеонаблюдения и устройство для зарядки смартфонов. Приведут в порядок и территорию вокруг — заасфальтируют тротуар и проезд к рядом стоящему многоквартирному дому. Зона отдыха будет доступной и комфортной, в том числе для маломобильных граждан, мам с колясками», — рассказали в администрации Уссурийска.

Общественники контролируют работы по благоустройству. Хотя сквер ещё не открыли, он уже пользуется популярностью у горожан.

«Общественная комиссия уже встретилась с подрядчиком и специалистом стройтехнадзора. Прошли проверку на прочность малые архитектурные формы. Раньше территория рядом с домом №71 на Уссурийской выглядела заброшенной. Теперь перемены очевидны. С появлением благоустроенного сквера горожане получили комфортное пространство для отдыха и развлечений. Дети по новым дорожкам спокойно катаются на велосипедах, самокатах, взрослые прогуливаются, отдыхают на скамейках в зеленой зоне. Замечательно, что с помощью нацпроекта стало всё больше появляться таких территорий в городах и посёлках края», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, на благоустройство общественных пространств в Казани в этом году выделено более 941 млн рублей, из них 405,4 млн рублей — из федерального бюджета, 535,7 млн рублей — из республиканского бюджета.