Казань, , 15:31 — REGNUM На благоустройство общественных пространств в Казани в этом году выделено более 941 млн рублей, из них 405,4 млн рублей — из федерального бюджета, 535,7 млн рублей — из республиканского бюджета. Об этом заявил 6 июня заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев, сообщает пресс-служба мэрии.

Казань

В этом году в Казани планируется благоустроить девять общественных пространств, среди них — первый парк в микрорайоне «Салават Купере», сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ, парк «Малое Чайковое озеро». Кроме того, знаковым событием в сфере благоустройства станет начало строительства большого парка вдоль реки Ноксы и благоустройство территории Голубых озер.

Мэр города Ильсур Метшин отметил, что все объекты для благоустройства в этом году находятся на большом удалении от центра города, — это означает, что в Казани приведены в порядок все центральные парки и скверы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по итогам всеобщего голосования по выбору объектов благоустройства в 2023 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» победили пять проектов.

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