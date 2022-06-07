Москва, 7 июня, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Во вторник, 7 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +21… +23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданное лето в Москве

В ночь на 8 июня в Москве также без осадков. Температура воздуха +8… +10 °C.

Ветер северо-западный 5−11 м/с, ночью — переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +19… +24 °C днём. Ночью — +5… +10 °C.

В среду, 8 июня, днём в столице ожидается +23… +25 °C, по области +21… +26 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +6… +11 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу недели температура воздуха в Москве будет соответствовать показателям второй половины июля.