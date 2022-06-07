Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Обвинение Вашингтону в создании препятствий мирному урегулированию конфликта на Украине ради решения своих геополитических задач выдвинул обозреватель издания Global Times в опубликованной 6 июня статье.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению автора публикации, США намеренно нагнетают напряжённость в отношениях между Россией и Украиной, создавая препятствия для мирного разрешения ситуации, несмотря на то, что у Вашингтона есть все инструменты и возможности для урегулирования украинского кризиса.

Обозреватель предполагает, что США пытаются воспользоваться ситуацией вокруг Украины для сохранения своей гегемонии в мире.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США продолжат поставлять военную помощь Киеву, несмотря на «некоторые успехи» России «в ряде районов Украины» при проведении специальной военной операции.

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