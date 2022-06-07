Вашингтон, 7 июня, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Обвинение Вашингтону в создании препятствий мирному урегулированию конфликта на Украине ради решения своих геополитических задач выдвинул обозреватель издания Global Times в опубликованной 6 июня статье.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

По мнению автора публикации, США намеренно нагнетают напряжённость в отношениях между Россией и Украиной, создавая препятствия для мирного разрешения ситуации, несмотря на то, что у Вашингтона есть все инструменты и возможности для урегулирования украинского кризиса.

Обозреватель предполагает, что США пытаются воспользоваться ситуацией вокруг Украины для сохранения своей гегемонии в мире.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США продолжат поставлять военную помощь Киеву, несмотря на «некоторые успехи» России «в ряде районов Украины» при проведении специальной военной операции.