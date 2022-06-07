Купертино, США, 7 июня, 2022, 04:38 — ИА Регнум. Apple анонсировала новый процессор Silicon M2, который, как и предшественник, выполнен по 5-нм техпроцессу, но по сравнению с ним имеет лучшие ядра и более мощный графический блок. Об этом 7 июня сообщает журнал PC Gamer.

ColiN00B Процессор

M2 получил до восьми как высокопроизводительных, так и высокоэффективных ядер. Компания, в частности, заявила, что его высокопроизводительные ядра быстрее и имеют больше кэш-памяти, чем у М1 и процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения. Во время презентации Apple показала графики, на которых сравнила свой новый процессор с процессорами конкурентов и сообщила, что M2 способен выдать около 120% производительности Intel’s Core i7 1255U при меньшем потреблении энергии.

Напомним, в 2020 году Apple объявила об отказе от процессоров Intel и сообщила, что будет оборудовать свои устройства собственными процессорами M1 на основе архитектуры ARM. Ожидается, что ноутбуки Apple Macbook Air и Macbook Pro, оборудованные M2, появятся в продаже в июле 2022 года.