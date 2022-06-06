Приштина, , 23:39 — REGNUM В столице Косово Приштине 6 июня состоялся митинг протеста представителей Организации ветеранов борьбы Армии освобождения Косово (УЧК).

Форма Армии освобождения Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, протест прошел перед парламентом Косово, протестующие пытались проникнуть на территорию здания.

Протест был связан с голосованием по закону, лишающему так называемых «ветеранов борьбы УЧК» права на выплаты в размере минимальной заработной платы.

В ходе протеста были ранены двое полицейских. Протестующие пообещали в дальнейшем провести акции напротив парламента и правительства.

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