Рим, , 22:34 — REGNUM Пропаганда, которую ведет ряд ведущих итальянских СМИ по вопросам, связанным с Россией, «едва ли может быть квалифицирована как-то иначе, нежели враждебная», заявил журналистам 6 июня посол России в Италии Сергей Разов.

Флаг Италии Муллагалиев Даниль © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, посла вызвали в МИД республики и выразили протест против заявлений «ряда российских высокопоставленных чиновников» о неэтичных действиях ряда итальянских политиков и СМИ и пропаганде с их стороны.

Италии и перспективе двусторонних отношений пошло бы на польщу, если бы высказывания по указанной теме были «более сдержанными и сбалансированными», отметил в свою очередь Разов.