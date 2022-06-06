Москва, , 22:16 — REGNUM Российские специалисты по разминированию из Вооруженных сил и МЧС РФ обезопасили почти 3000 гектаров в Донецкой и Луганской Народных республиках, обезвредив при этом порядка 14 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил 6 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 2 832,1 га», — рассказал Мизинцев.

Он уточнил, что на территории Донбасса при этом были проверены 35 зданий, включая 13 социально-значимых объектов, один мост и почти 10 км дорог.

«Обнаружено и обезврежено 13 987 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки — 30», — добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.

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