София, 6 июня, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Первый танкер со сжиженным газом из США прибыл в один из портов Болгарии. Об этом 6 июня сообщает БТВ.

Nakilat Танкер со сжиженным природным газом

Груз предназначается для закачки в болгарские газовые хранилища, содержимое которых является государственным запасом Болгарии. Предполагается, что указанное топливо будет использовано в «критических для экономики страны случаях».

Согласно другой информации, соответствующий танкер в данный момент разгружается в Греции.

Напомним, 4 мая премьер-министр Болгарии Кирил Петков объявил о закупке у США «крупной партии газа для болгарских нужд». Прибытие одного из судов ожидалось 8 июня, второго — 27 июня.