Вашингтон, 6 июня, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Режим ЧС введён в США в связи с угрозой нехватки электромощностей. В опубликованном 6 июня заявлении Белого дома сказано, что президент страны Джо Байден подписал соответствующий закон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Согласно этому нововведению, в стране появляется возможность резко нарастить производство компонентов для солнечных батарей. Кроме того, отменяются пошлины на ввоз солнечных батарей из Юго-Восточной Азии (Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа).

Такая необходимость, судя по заявлению, возникла в связи с «чрезвычайной ситуацией» в США. Она связана с угрозой недостатка электроэнергии для удовлетворения потребительского спроса.