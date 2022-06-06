Севилья, Испания, , 21:46 — REGNUM Как сообщает издание El Desmarque, руководство испанского «Бетиса» рассматривает возможность подписания 28-летнего опорного полузащитника санкт-петербургского «Зенита» и сборной Колумбии Вильмара Барриоса.

Барриос Андрей Пронин © ИА REGNUM

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Вильмар Барриос принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одной результативной передачей и получил три желтые карточки.

Вильмар Барриос выступает за санкт-петербургский «Зенит» с 1 февраля 2019 года после перехода из аргентинского клуба «Бока Хуниорс» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость опорного полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.