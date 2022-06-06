Рейкьявик, 6 июня, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июня, в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвеллур» сборная Исландии по футболу в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА сыграет со сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Екатерина Лаут Хёрдур Магнуссон

На матч назначена английская бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Ассистенты главного судьи — Ли Беттс и Гарри Леннард.

Стартовые составы команд:

Исландия: Рунар Алекс Рунарссон, Альфонс Сампстед, Даниел Гретарссон, Дэвид Олафссон, Хердур Магнуссон, Исак-Бергманн Йоханнессон, Биркир Бьярнасон, Торир Йоханн Хельгасон, Арнор Сигурдссон, Йоун Дагюр Торстейнссон, Андри Гудьонсен.

Албания: Этрит Бериша, Берат Джимсити, Мараш Кумбулла, Адриан Исмайли, Иван Баллиу, Эльсеид Хюсай, Эндри Чекичи, Амир Абраши, Клаус Гьясула, Таулант Сулейманов, Соколь Чикалеши.